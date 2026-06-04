今シーズン初めての被害です。天童市内のサクランボ畑で佐藤錦およそ15キログラム、時価10万円相当が盗まれたと警察に届け出がありました。



盗難被害に遭った男性（48）「非常に悔しい気持ち。1年間かけた商品なので今までの苦労が報われなくなるのは悔しい」



被害に遭ったのは、天童市高擶北の農業の男性（48）が管理するサクランボ畑です。

警察によりますと、4日朝8時ごろ、サクランボの様子を見に畑を訪れた男性がサクランボの実が盗まれているのに気づき警察に届け出ました。

盗まれたのは佐藤錦およそ15キログラムで時価10万円相当です。畑には12本のサクランボの木がありこのうち1本が被害に遭いました。被害に遭ったサクランボは、来週収穫する予定でしたが軸ごともぎ取られていたということです。



男性「軸を残してもぐということは売る目的があると思う。取り方的に経験者かと。不審な車があって被害に遭っていないか確認のため畑に来て気づいた」



また、男性によりますと不審な車両はピンク系の軽乗用車で30代から40代の女性が運転していたということです。

畑に防犯カメラはなく、警察は、3日午後7時から4日朝8時までの間に盗まれたとみて調べを進めています。