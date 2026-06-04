5日（金）は日本の南の低気圧や前線の影響で、西日本や東海では午前中を中心に雨が降りやすいでしょう。関東や北陸、東北太平洋側も湿った空気が入り、雲が広がりやすい見込みです。東北日本海側や北海道は晴れるでしょう。前線に近い沖縄は、熱帯低気圧周辺の湿った空気も入り、雨や雷雨となる見込みです。6日（土）は北日本を中心に天気が崩れ、7日（日）は熱帯低気圧もしくは低気圧の影響で西日本は広範囲で雨が降る見通しです