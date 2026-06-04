日本マクドナルドは6月17日、「FIFAワールドカップ26セット」を発売する。FIFAワールドカップ26セット○「FIFAワールドカップ26セット」が登場マクドナルドは、FIFA ワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、「FIFA ワールドカップ26」の開催に合わせ、さまざまな取り組みを展開する。日本では6月17日より、FIFAワールドカップ26セットを期間限定で発売する。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・