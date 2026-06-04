オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、敗れたアルジェリア代表戦を振り返った。3日、オランダメディア『Vi.nl』が伝えている。オランダ代表は3日に行われた国際親善試合でアルジェリア代表と対戦すると、何度もゴールに迫ったものの、得点を奪うことができないまま、85分にアニス・ハジ・ムサに決勝点を許してしまい、0−1で敗れた。14日に行われるFIFAワールドカップ2026初戦で日本代表と対戦するオランダ代表に