ノルウェーに本社を置く地上局サービス大手のKSAT（Kongsberg Satellite Services）は2026年6月3日、日本の衛星事業者3社との戦略的提携拡大をそれぞれ発表しました。調印式は、6月2〜3日に東京で開催された「Japan-Norway Business Summit 2026」に合わせて明治記念館で行われ、駐日ノルウェー大使館のフレドリック・ステーン公使参事官と経済産業省宇宙産業課の郄茺航課長が立会人として出席しています。提携を拡大