『星のカービィ』の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の最新刊『ぜんぶキミの魔法』発売を記念して、マリモクラフトより歴代のアートを使用した新商品が、書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて6月19日（金）より販売を順次開始される。＞＞＞『いつでもカービィ』グッズ新商品をチェック！（写真15点）『いつでもカービィ』は、小学館から刊行されている『星のカービィ』の絵本シリーズ。これまでにシリーズ累計32万部