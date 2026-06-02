スターラックス航空は、台北/桃園〜フェニックス線にエアバスA350-1000型機を7月2日から投入する。エアバスA350-1000型機にはファーストクラス4席、ビジネスクラス40席、プレミアムエコノミークラス36席、エコノミークラス270席の計350席を配置している。客室デザインは米・BMWデザインワークスが担当し、「Glisten（きらめく、輝く）」をテーマに、上質で洗練された空間を演出した。現在のエアバスA350-900型機から大型化するもの