民主社会主義者を自認して2020年のアメリカ大統領選の予備選挙にも出馬したバーニー・サンダース上院議員が、人間の集合知の上に作られたAIが生み出す利益は国民のために使われるべきだとして、OpenAIやAnthropicといったAI企業の株式の50％を所有する政府系ファンドの設立を提唱しました。I'll be introducing the American AI Sovereign Wealth Fund Act, a bill giving the public a direct stake to determine AI's fu