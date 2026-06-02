「AIの利益は国民のために使うべき」としてAI企業の株式の50％を所有する政府系ファンド設立をバーニー・サンダース上院議員が提唱

「AIの利益は国民のために使うべき」としてAI企業の株式の50％を所有する政府系ファンド設立をバーニー・サンダース上院議員が提唱