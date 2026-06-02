SNSを中心に「リアルすぎてしんどい」「共感の嵐」と話題沸騰中の人気コミック『幸せになりたいマサムネ君』が、MBS/TBS系の「ドラマイズム」枠にて実写ドラマ化されることが決定 。2026年7月7日（火）より、MBS・TBSほかにて順次放送がスタート 。 主人公の吉田マサムネ役を演じるのは、次世代の実力派俳優・中沢元紀。本作で自身初となる“クズ役”に挑む！原作は、ヨネマイ先生による人気コミック（文藝春秋刊）。電子版を含め