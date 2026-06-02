スヤスヤと眠る愛猫の姿は飼い主にとって最高の癒やしですが、時に思わぬポーズで笑いを誘ってくれることもあります。Xにて、飼い主さんが「夢の中で変身してる」というつぶやきとともに投稿した写真に写っているのは、白くてモフモフなキャットベッドに仰向けで収まる元保護猫の男の子・ぽよすけくんの姿。驚くべきはそのポーズで、お腹を大胆に上に向けてヘソ天状態になりながら、右手をピーンと天高く突き上げている様子