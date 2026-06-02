【超ハッピーすぎ！チャレンジ】 6月2日～ 開催 ローソンは、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を本日6月2日から4週間にわたり開催する。 「超ハッピーすぎ！チャレンジ」では、ローソンの創業51周年にちなんで価格を据え置いたまま重量などを約51%増量した「盛りすぎチャレンジ」に加え、2つの商品を一度に