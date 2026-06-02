北中米ワールドカップにも出場するセルティックの前田大然はこの夏の移籍が有力視されている。28歳のストライカーは昨夏、ドイツ移籍に近づいたが、後釜を確保できなかったセルティックが認めずに破談。シーズン序盤は精彩を欠いて批判された。だが、終盤戦に調子をあげ、クラブの国内二冠に貢献。再び評価を高め、この夏はステップアップが実現するかと期待されているところだ。英紙『Daily Record』は５月29日、セルティッ