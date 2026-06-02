背番号10として、リーダーとして――。前回大会でも躍動した「有言実行の男」堂安 律選手が決意表明!森保ジャパン8年間の集大成へ――。「W杯優勝」を公言する〓有言実行の男〓堂安 律選手が、運命の決戦を前に並々ならぬ覚悟を独占激白!!【写真】英国遠征ではチームキャプテンを任された堂安【森保さんは「この人のために」と思える監督】――5月15日のW杯メンバー発表は、ドイツの自宅で朝7時からリアルタイムで見守ったそうです