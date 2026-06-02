『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ NMB48の9期生・芳賀 礼が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 芳賀 礼 ©HIROKAZU／集英社 【プロフィール】芳賀 礼（はが・れい）2006年3月29日生まれ兵庫県出身身長152cm血液型＝Ｂ型趣味＝アイドル鑑賞、ドラマ・映画鑑賞特技＝バレーボール2022年12月にNMB48に9期生として加