イラストレーターの「へこきちゃん」さんの漫画「ネットワークビジネスの闇」（前・後編）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者が大学生の頃、友人から「ある社長の講演会に行ってきた」という話を聞きました。詳細を聞くと、何やら怪しいビジネスの話で…という内容で、読者からは「怖い…」「やはり裏がありましたか」「私も気を付けないと」などの声が上がっています。“