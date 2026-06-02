イラストレーターの「へこきちゃん」さんの漫画「ネットワークビジネスの闇」（前・後編）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者が大学生の頃、友人から「ある社長の講演会に行ってきた」という話を聞きました。詳細を聞くと、何やら怪しいビジネスの話で…という内容で、読者からは「怖い…」「やはり裏がありましたか」「私も気を付けないと」などの声が上がっています。

“うますぎる話”に感じた強烈な違和感

へこきちゃんさんは、インスタグラムで作品を発表しています。へこきちゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「ネットワークビジネスの闇」を描いたきっかけを教えてください。

へこきちゃんさん「『学生時代に、そういやこんなことがあったな』と、ふと思い出したことがきっかけです」

Q.友人からネットワークビジネスの話を聞いたとき、率直にどのように感じましたか。

へこきちゃんさん「『これがうわさの勧誘か』と、『進研ゼミで見たやつだ』みたいに思いました」

Q.この友人から以外にも、ネットワークビジネスの勧誘や怪しいセミナーに誘われた経験はありますか。

へこきちゃんさん「人生においてはこれが最初で最後でしたね」

Q.怪しい勧誘を見極めるための「チェックポイント」は何だと思いますか。

へこきちゃんさん「『楽して稼げる』『紹介してモノを買ってもらうだけで稼げる』のような話は、怪しいと思いますね。そんなおいしい話が、その辺に落ちているはずがないですもんね」

Q.その後、彼女との関係はどうなりましたか。

へこきちゃんさん「疎遠になりました。彼女もどこかで幸せになっていてくれたらうれしいです」

Q.漫画「ネットワークビジネスの闇」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

へこきちゃんさん「『ネットワークビジネス、怖い』っていう意見が多かったですね。本当に私もそう思います」