中国の習近平国家主席が近く北朝鮮を訪問する可能性が取り沙汰される中、北朝鮮内部でも習主席の訪朝説が広がり、住民の間で期待と緊張感が交錯していることが伝えられた。デイリーNKの平安北道の消息筋によると、最近、新義州をはじめとする中朝国境地域では、習主席の訪朝説が貿易関係者を中心に急速に広がっている。中朝関係は国境地域住民の生計に直結するだけに、訪朝説への関心が非常に高まっている雰囲気だという。実際、一