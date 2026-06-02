中国の習近平国家主席が近く北朝鮮を訪問する可能性が取り沙汰される中、北朝鮮内部でも習主席の訪朝説が広がり、住民の間で期待と緊張感が交錯していることが伝えられた。

デイリーNKの平安北道の消息筋によると、最近、新義州をはじめとする中朝国境地域では、習主席の訪朝説が貿易関係者を中心に急速に広がっている。中朝関係は国境地域住民の生計に直結するだけに、訪朝説への関心が非常に高まっている雰囲気だという。

実際、一般住民の間では、習主席の訪朝が中朝貿易の活性化につながり、物流拡大や商業環境改善をもたらすのではないかとの期待感が形成されているとされる。

今年に入り、中朝間の公式貿易がさらに活発化する状況の中、両国関係の進展によって中国製の原材料や生活必需品の流入が増えれば、住民の生活環境も大きく改善するとの前向きな見方が出ている。

消息筋は「住民の間では、中国との関係が良くなれば物価が安定するのではないかという期待がある」とし、「特に商売をしている住民ほど中朝関係の発展への期待が大きい」と伝えた。

一方で、外貨稼ぎ機関の関係者や密輸業者の間では緊張感も漂っている。中国は国際連合安全保障理事会常任理事国として対北制裁履行の一環で輸出入統制や密輸取り締まりを続けてきたため、貿易分野で予想外の圧力が加わる可能性への懸念が出ているためだ。

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実際、今月中旬に行われたドナルド・トランプ米大統領の訪中（13〜15日）首脳会談後、中国側が北朝鮮に対し国境地域の非公式取引取り締まりへの協力を要請した状況とも重なり、貿易関連部門では「非公式ルートが完全に遮断され、国境地域の雰囲気がさらに硬直化するのではないか」との反応も出ているという。

消息筋は「貿易従事者は統制強化の可能性を最も懸念している」とし、「トランプ大統領と会談した習主席が仲裁案を持参する可能性が高く、それが最高指導部の機嫌を損ねれば、その余波が下（貿易現場）に及ぶのではないかと心配している」と述べた。

中国の国境取り締まりによって大きな打撃を受けた分野が非公式輸出入に関わる貿易業界であることから、関係者らは中朝関係の行方に神経を尖らせ、習主席の訪朝説を単なる好材料として受け止められずにいるとの説明だ。

消息筋は「一般住民は、習主席が来れば中国との関係が改善し、中国製品の流入が増え商売環境も良くなると単純に期待しているが、貿易業者は逆に両国関係がぎくしゃくし、国境統制がさらに厳格化する可能性にも注目している」とし、「訪朝説を見る視点はこのように異なる」と話した。

このように、習主席の訪朝説を巡り、北朝鮮内部では中朝関係改善による経済効果への期待と、国境統制強化への不安が同時に広がっている様子だ。

習主席が実際に北朝鮮を訪問するか、またその際に両国間でどのような議論が交わされるかによって、国境貿易の状況にも少なからぬ影響が及ぶとみられる。