三笘薫が所属するブライトンは６月１日、元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーの現役引退を発表した。現在40歳の大ベテランは、16歳の時にリーズでプロデビューを飾って以来、ニューカッスル、アストン・ビラ、マンチェスター・シティ、リバプール、ブライトンでプレー。史上最多のプレミア658試合に出場した。この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。 「まじか」「歴代最多な