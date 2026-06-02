2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比70円高の6万7150円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては215.67円高。出来高は1万22枚となっている。 TOPIX先物期近は3924.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.2ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6715