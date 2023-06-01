　2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比70円高の6万7150円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては215.67円高。出来高は1万22枚となっている。

　TOPIX先物期近は3924.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.2ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67150　　　　　 +70　　　 10022
日経225mini 　　　　　　 67140　　　　　 +65　　　216109
TOPIX先物 　　　　　　　3924.5　　　　　 -14　　　 15467
JPX日経400先物　　　　　 35730　　　　　 -70　　　　 529
グロース指数先物　　　　　 768　　　　　　-4　　　　 767
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース