日経225先物：2日2時＝70円高、6万7150円
2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比70円高の6万7150円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては215.67円高。出来高は1万22枚となっている。
TOPIX先物期近は3924.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67150 +70 10022
日経225mini 67140 +65 216109
TOPIX先物 3924.5 -14 15467
JPX日経400先物 35730 -70 529
グロース指数先物 768 -4 767
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3924.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67150 +70 10022
日経225mini 67140 +65 216109
TOPIX先物 3924.5 -14 15467
JPX日経400先物 35730 -70 529
グロース指数先物 768 -4 767
東証REIT指数先物 売買不成立
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