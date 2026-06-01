2026年5月30日、中国のSNS・小紅書（RED）に「声優のアイドル化に反対」だと主張する投稿があり、中国のネットユーザーからさまざまな意見が寄せられている。投稿者は、「新世代の声優の中にも演技のうまい人は確かにいる。しかし、平均的に見ればベテラン世代には及ばず、声質や音色もごく平凡である。今のように、自分から好意的に解釈したり想像力で補ったりしなければならない時代ではなく、声を聞くだけで心を動かされたあの