ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月1日（月）〜6月7日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■獅子座（しし座）カード：カップのキング（正位置）感情の器が大きくなる週。怒りを抑え、相手の話を