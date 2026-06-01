ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月1日（月）〜6月7日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■獅子座（しし座）

カード：カップのキング（正位置）

感情の器が大きくなる週。怒りを抑え、相手の話を最後まで聞く余裕が信頼を呼ぶ。後輩や家族の悩み相談に応じれば、さらに絆が深まる。恋愛では、誠実な対応が決め手。リーダーシップは情の深さから生まれると示そう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4