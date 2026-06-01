楽天市場は1日、「2026年夏トレンド予測」を発表した。気象庁による猛暑予想を背景に、酷暑日を「攻略」するための冷却グッズや避暑アイテムが注目を集めている。 暑さ対策グッズ市場の急速な拡大と背景 気象庁が発表した3カ月予報によると、全国的に気温が平年より高くなり、猛暑日や40度以上の「酷暑日」も予想されている。楽天市場における暑さ対策関連商品の流通総額は、2020年から2025年で6.4倍に拡大。暑さ対策グ