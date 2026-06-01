ブルボンは、気温が高くなり、発汗しやすい時期に向けて「ミネラル塩タブレット」など3品を2026年6月2日に全国発売する。【ブルボンの塩分・ミネラル補給商品 画像はこちら】◆ミネラル塩タブレット持続性エネルギー源パラチノースと、4種のミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)を配合した、塩タブレット。シトラスフレーバーのすっきりとした味わいで、携帯しやすい小袋タイプ。内容量:21g賞味期限:12カ月販