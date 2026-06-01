NTTドコモ・グローバルは、アクセンチュアおよびアマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）と共に、ユニバーサル ウォレット インフラストラクチャー（以下、UWI）をさらに発展させ、ソフトウェア開発を中心としたAIによるアクションに対して、検証や監査を支えるトラストアーキテクチャの高度化を推進する。 今回の取り組みは、NTTドコモ・グローバルとアクセンチュアがこれまでに展開