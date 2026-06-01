NTTドコモ・グローバルは、アクセンチュアおよびアマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）と共に、ユニバーサル ウォレット インフラストラクチャー（以下、UWI）をさらに発展させ、ソフトウェア開発を中心としたAIによるアクションに対して、検証や監査を支えるトラストアーキテクチャの高度化を推進する。

今回の取り組みは、NTTドコモ・グローバルとアクセンチュアがこれまでに展開した協業を基盤としている。UWIは、企業や組織がデジタル ID、証明書、デジタル資産などを安全に発行・検証・管理するエンタープライズ向けのデジタルトラスト基盤となる。

UWIは、複数のアプリ、ウォレット、サービス間を横断して連携できる共通基盤として機能する。すでに、企業での実運用が進んでおり、今後はソフトウェア開発や業務ワークフローで自律動作するAIエージェントの活用拡大に伴って生じる、新たな信頼課題への対応を加速する。

企業・組織には、「どのAI」が、「どの権限のもとで」、「どのデータに基づいて」行動したのかを把握し、AIによるアクションを検証・統制・監査できる仕組みが求められている。この仕組みを実現するために、エージェント型AIに対応する統合的なアーキテクチャが必要となる。

UWIは、デジタルIDおよび証明書を管理するためのセキュアかつ相互運用可能な基盤を提供し、本人確認や証明書の発行・検証、ポリシーベースのアクセス制御を可能にするという。

各社の役割

NTTドコモ・グローバルは、UWIをトラスト基盤として提供し、オープン標準に基づくデジタルID、Verifiable Credentialsを活用して、人・システム・AIエージェント間の認可、プロビナンスを支援する。

アクセンチュアは、分散型デジタルID、デジタル資産、プロダクトエンジニアリングなどにおける専門性に加えて、UWIの構築・展開における戦略立案、業界知見などを提供する。

AWSは、AI駆動開発を安心して構築、拡張、運用できる、クラウドやAIサービスを提供する。