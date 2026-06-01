ACにとって転機となる1台英国のスポーツカーメーカーであるACカーズが、新型のV8エンジン搭載モデル『コブラGTクーペ』を発表した。価格はVAT別で23万1900ポンド（約5000万円）から。来年より生産開始予定だ。【画像】英国の名門ACカーズの新時代を切り拓く最新モデル【コブラGTクーペとコブラGTロードスターを詳しく見る】全21枚同社のアラン・ルビンスキー会長によると、このモデルを機に、ACはグローバルブランドへと発展し、