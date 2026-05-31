¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡Ù¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦ÎÓ¤æ¤¦¤­¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬2026Ç¯12·î27Æü(Æü)Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢ÎÓ¤æ¤¦¤­¤ÈSpecial Band Orchestra¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤Ç¤ÏºîÉÊ±ÇÁü¤â¸ò¤¨