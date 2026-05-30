お笑いタレントの平野ノラが27日、オフィシャルブログを更新。５歳の娘“バブ子”が保育園で手作りしたアクセサリーを身につけて歌番組収録に臨んだことを明かし、 愛あふれる親子エピソードに反響が寄せられている。 この日、「娘の作ったアクセサリーを身につけて」と題してブログを更新した平野。絵文字を交えながら「やっぴー 今日はNHKで歌番組の収録」と報告し、メイク中の鏡越しショットを公開。 続けて「今日の衣装に娘