平野ノラ、５歳の娘“バブ子”手作りアクセサリーで歌番組出演
お笑いタレントの平野ノラが27日、オフィシャルブログを更新。５歳の娘“バブ子”が保育園で手作りしたアクセサリーを身につけて歌番組収録に臨んだことを明かし、 愛あふれる親子エピソードに反響が寄せられている。
この日、「娘の作ったアクセサリーを身につけて」と題してブログを更新した平野。絵文字を交えながら「やっぴー 今日はNHKで歌番組の収録」と報告し、メイク中の鏡越しショットを公開。
続けて「今日の衣装に娘がこれまで保育園で作ったアクセサリーをつけました！」とつづり、ブルーのシンプルなシャツワンピースにカラフルなゴムのような素材で作られたネックレスや指輪、ブレスレットなど娘の手作りアクセサリーが映えるコーディネート姿を公開した。
さらに、「いつかシンプルな衣装の時に付けよと考えてました」と明かし、「娘に見せたら喜んでいました」とほっこりエピソードも披露。「スーミーに似てとっても手先が器用な娘です！ ありがとう」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「バブ子ちゃんスゴイ」「お衣装と凄く合ってますねぇ」「わぁー！！とっても可愛い＆お上手！！」センス良すぎ」「ノラさんにぴったり！！」「仕事中も 娘ちゃんを近くに感じられて幸せですね！！」「一生の宝物」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、「娘の作ったアクセサリーを身につけて」と題してブログを更新した平野。絵文字を交えながら「やっぴー 今日はNHKで歌番組の収録」と報告し、メイク中の鏡越しショットを公開。
さらに、「いつかシンプルな衣装の時に付けよと考えてました」と明かし、「娘に見せたら喜んでいました」とほっこりエピソードも披露。「スーミーに似てとっても手先が器用な娘です！ ありがとう」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「バブ子ちゃんスゴイ」「お衣装と凄く合ってますねぇ」「わぁー！！とっても可愛い＆お上手！！」センス良すぎ」「ノラさんにぴったり！！」「仕事中も 娘ちゃんを近くに感じられて幸せですね！！」「一生の宝物」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。