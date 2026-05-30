タコスを作るのに使ったチリパウダー。一般的な七味唐辛子などと比べると独特な香りで、使い方に迷っている方もいるのでは？実はチリパウダーは唐辛子をベースにクミンやオレガノなどを合わせたミックススパイス。肉料理から煮込みまで幅広く使えるんです！今回は自宅で気軽に作れるチリパウダー活用レシピを3品ご紹介します。 ▼炊飯器に材料を入れるだけ！「ジャンバラヤ」 スパイスの効いたご飯料理「ジャンバラヤ」が、炊飯