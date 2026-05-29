大橋ちっぽけが、3枚目となるフルアルバム『aritei』を本日リリースした。本作は、“ありてい（有り体／有体）=ありのまま／嘘偽りや隠し事がないこと”、アーティストとして音楽を作り、表現する上での飾らない自分、ありのままの自分の感情をテーマに制作されたという。さらに、アルバムに収録されているWATWING・八村倫太郎をフィーチャリングに迎えた新曲「All I Want feat. 八村倫太郎 from WATWING」のムービーも本日21時か