文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―5月29日（金）配信分― LINEは身近なコミュニケ－ションツール。利用しない日はありません。 最近はLINEサイドから返信文章を数種類提示してくれるようになったので驚いています。 （こっちが頼んでもいないのに勝手に