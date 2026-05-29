タレントの堀ちえみさんが2026年5月25日にブログを更新し、「奥の歯が生えてこなかったことにより、噛み合わせの悪さなどから様々な支障がありました」としながら今後の治療方針を明かした。「原因がそこにあることも気づけませんでした」今回は「口腔がんには二度となりたくないから。」と題したブログエントリーを公開し、3か月に1度の口腔内検診を受けたと報告した。堀さんは19年にステージ4の口腔がん（舌がん）が判明し、舌を