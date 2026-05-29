26日にDFA25日（日本時間26日）にドジャースの40人枠を外れたサンティアゴ・エスピナル内野手が、“残留”することが分かった。球団から公示されている。エスピナルは2月中旬にドジャースとマイナー契約を結び、オープン戦の19試合で打率.378、2本塁打、13打点とアピールした。エンリケ・ヘルナンデス、トミー・エドマン両内野手の故障もあって開幕メジャーを勝ち取った。一塁、二塁、三塁を守る便利屋として主に貢献し、26試