いい朝を迎えるための夜の過ごし方をご紹介します。教えてくれたのは、カナダ在住で「もたない暮らし」を発信しているブロガー・筆子さん（60代）。どれも手軽に取り入れられる習慣ですが、「毎日くり返すことで、暮らしの土台が整います」と話します。そんな筆子さんに5つの夜のルーティンを教えてもらいました。1：キッチンリセットで1日を締めくくる毎晩、シンクを磨き、カウンターをふいて、キッチンをリセットしてから寝てい