『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』が公式Xを更新し、齋藤飛鳥と幾田りらの2ショットを公開した。 【写真】幾田りらが私物のフィルムカメラで撮影した齋藤飛鳥とのエモい2ショット ■幾田の私物フィルムカメラで親密ショットを撮影 齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を片手に好きな人と好きなことを満喫する番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』。5月22日にSeason2がスタートし、記念すべき最初のゲ