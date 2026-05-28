アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督がローマFWパウロ・ディバラの落選理由を語った。ローマ専門メディア『ローマ・プレス』が伝えている。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた予備登録メンバーが先日発表され、前回大会の優勝に貢献したディバラの名前はなかった。スカローニ監督は『Dスポーツ』のインタビューで最近のディバラの活躍を称えつつ、今回の選考について説明している。「パウロが素晴らし