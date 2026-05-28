中国が最近、北朝鮮に対し密輸取り締まりへの協力を要求したことがわかった。これを受け、国境地域の密輸関連業者や外貨獲得機関の間で緊張感が高まっているという。デイリーNKの平安北道の消息筋によると、中国はトランプ米大統領の訪中（13〜15日）に先立ち、北朝鮮側に対し、中朝国境地域で行われている密輸の取り締まり・統制に協力するよう要請した。これに伴い、北朝鮮の新義州市を活動拠点とする大小の貿易会社には「当面は