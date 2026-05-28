日本人選手1年目の最多本塁打記録まであと「2」【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、7回に3試合連発となる20号を放った。年間では驚異の58本塁打ペースとなった。完全に復活した。前日26日（同27日）の同カードでは、0-2の8回に起死回生の同点2ランを叩き込んだ。打球速度108.4マイル（約