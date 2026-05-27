リーブルが、新曲「あのね」を6月3日に配信リリースされることを発表した。4月にリリースした「Guzen」でダンサブルでノリの良い楽曲から一転、今作「あのね」は多幸感溢れるミッドバラードだという。今作は、みゆうが作詞を担当しており、作曲はみゆうと木下陽介の共作となっている。何気ない日常の中で相手と過ごすことが幸せだと感じ、『何もいらない。ただ、あなたがいればそれだけでいい。』と強い確信を感じられる瞬間を、広