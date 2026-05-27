バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は300円。2026年5月 第5週 発売「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」(全6種・300円)「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」は、マスコットとシリコンバンドがセットになった新たなチャームシリーズ。シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグにつけたりコードまとめに使ったりとさまざまな