コンビニ大手「ローソン」店舗のセルフレジに置き忘れた財布を男がポケットに入れていたとして、防犯カメラの映像を撮った動画がスレッズ上で投稿され、波紋が広がっている。被害者側がローソン店舗で何らかの形で映像を撮影したとみられ、動画を通じて情報提供を求めていた。映像が流出したことは異例だが、ローソンでは、警察の捜査が入っているので回答を差し控えるとだけ取材に答えた。防犯カメラの映像をめぐって波紋レジ袋に