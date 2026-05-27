西田陸浮の昇格後は2戦2発…日本人コンビで生還【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間27日・シカゴ）米ファンから“生涯ホワイトソックス”を願う声が溢れた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2試合連発となる豪快な19号を放った。2点を追う8回に飛び出した同点弾で、メジャー1年目から量産体制を築く日本の大砲に、現地の米国人ファンからは「去