セカンドバッカーが、新曲「SOS」のMVを公開した。本楽曲は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲だという。誰かからの連絡をきっかけに動き出す夜や、誰かとお酒を飲んだり、ラーメンを食べたりする他愛もない時間など、ありふれた日常のひとコマを切り取りながら、その中にある確かな温もりや小さな幸せを描き出した作品になっているとのこと。MVでは、どこかレトロな雰囲気が漂う中