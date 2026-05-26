グーグルは、GmailやGoogleドライブなどでアイコンのデザインを変更した。順次、適用されるユーザーを拡大していく。 出典：Google Google Workspaceの新ロゴ一覧 新旧デザインを比較すると、新デザインは全体的に丸みを帯びており、グラデーションを取り入れたデザインとなっていることが分かる。 出典：Google 新旧デザイン比較。Google Workspaceで提供されているサービスから