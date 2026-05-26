ボクシングのIBF世界フェザー級王者アンジェロ・レオ（米国、32）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦について、「フェザー級の初戦に俺を選ぶ可能性は十分ある」との見解を示した。「レオは井上尚弥との高額な対決を実現できると考えている」英ボクシング専門メディア「ボクシングニュース」（ウェブ版）が2026年5月25日に報じた。レオは元WBO世界スーパーバンタム級王者で、24年8月に1階級上のIB